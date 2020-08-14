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Меркель осудила насилие над протестующими в Беларуси

Пятница, 14 августа 2020, 17:59

Канцлер Германии Ангела Меркель решительно осуждает жестокость и насилие в отношении мирных протестующих в Беларуси.

Об этом в пятницу, 14 августа, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Особую критику Меркель вызвало задержание тысяч участников мирных акций протеста и сообщение о недопустимом обращении с ними, сказал спикер.

Властям Беларуси следует немедленно и без всяких условий отпустить задержанных и обеспечить их права на свободу собраний и выражения мнений, отметил Зайберт.

Мирное волеизъявления является правом каждого человека в демократическом государстве, напомнил официальный Берлин. Правительство Германии считает неприемлемым отношение белорусских властей к этому праву.

В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Маас перед внеочередным заседанием министров иностранных дел ЕС заявил, что Евросоюз хочет значительно усилить давление на Беларусь. "Результат выборов должен быть пересмотрен, а ответственные за жестокое обращение с мирными демонстрантами должны быть наказаны санкциями", - заявил Маас.

Министры иностранных дел Евросоюза должны провести в пятницу видеоконференцию, и Беларусь будет одной из тем на повестке дня.

Глава МИД Австрии заявил, что на видеоконференции не планируют обсуждать введение санкций против Беларуси, но ограничения не исключены, если белорусская власть не прислушается к требованиям ЕС.

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Темы: МеркельБеларусь


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