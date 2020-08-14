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Прем’єр Польщі представив план солідарності з Білоруссю

П'ятниця, 14 серпня 2020, 19:08

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький представив у п’ятницю основні положення плану допомоги Білорусі, який отримав назву план солідарності з Білоруссю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN 24.

За його словами, план базується на трьох китах: безпеці, відкритості і солідарності. "Не може бути безпечних Польщі та Європи без безпечної Білорусі", - сказав Моравецький, виступаючи в польському Сеймі.

План передбачає, серед іншого, підтримку репресованих білорусів, програму стипендій для студентів та вчених з Білорусі, а також полегшення їх в'їзду в Польщу і доступу на ринок праці, підтримку незалежних ЗМІ та неурядових організацій.

"Польща може стати другою домівкою для репресованих і поранених білорусів", - підкреслив він.

"Ми бачимо в Білорусі великий ентузіазм громадянського суспільства пробиватися до свободи та демократії. Ми хочемо допомогти білоруському народу в цих прагненнях", - додав Моравецький.

Він нагадав, що запропонував провести позачергове засідання Європейської ради з питання Білорусі. За його словами, сьогодні все більше лідерів ЄС підтримують ідею саміту. 

Прем'єр Польщі закликав владу Білорусі розглянути можливість повторних виборів за участю міжнародних спостерігачів.

Раніше повідомлялося, що уряд Литви розглядає можливість прийняти громадян Білорусі, які постраждали під час масових акцій протесту проти результатів виборів президента.

Литва також пропонує створити фонд ЄС для підтримки жертв репресій у Білорусі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаБілорусь
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