Прем’єр Польщі представив план солідарності з Білоруссю
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький представив у п’ятницю основні положення плану допомоги Білорусі, який отримав назву план солідарності з Білоруссю.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN 24.
За його словами, план базується на трьох китах: безпеці, відкритості і солідарності. "Не може бути безпечних Польщі та Європи без безпечної Білорусі", - сказав Моравецький, виступаючи в польському Сеймі.
"Польща може стати другою домівкою для репресованих і поранених білорусів", - підкреслив він.
"Ми бачимо в Білорусі великий ентузіазм громадянського суспільства пробиватися до свободи та демократії. Ми хочемо допомогти білоруському народу в цих прагненнях", - додав Моравецький.
Прем'єр Польщі закликав владу Білорусі розглянути можливість повторних виборів за участю міжнародних спостерігачів.
Раніше повідомлялося, що уряд Литви розглядає можливість прийняти громадян Білорусі, які постраждали під час масових акцій протесту проти результатів виборів президента.
Литва також пропонує створити фонд ЄС для підтримки жертв репресій у Білорусі.