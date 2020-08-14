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Премьер Польши представил план солидарности с Беларусью

Пятница, 14 августа 2020, 19:08

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий представил в пятницу основные положения плана помощи Беларуси, который получил название план солидарности с Беларусью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN 24.

По его словам, план базируется на трех китах: безопасности, открытости и солидарности. "Не может быть безопасных Польши и Европы без безопасной Беларуси", - сказал Моравецкий, выступая в польском Сейме.

План предусматривает, среди прочего, поддержку репрессированных белорусов, программу стипендий для студентов и ученых из Беларуси, а также облегчение их въезда в Польшу и доступа на рынок труда, поддержку независимых СМИ и неправительственных организаций.

"Польша может стать вторым домом для репрессированных и раненых белорусов", - подчеркнул он.

"Мы видим в Беларуси большой интерес гражданского общества пробиваться к свободе и демократии. Мы хотим помочь белорусскому народу в этих стремлениях", - добавил Моравецкий.

Он напомнил, что предложил провести внеочередное заседание Европейского совета по вопросу Беларуси. По его словам, сегодня все больше лидеров ЕС поддерживают идею саммита.

Премьер Польши также призвал власти Беларуси рассмотреть возможность повторных выборов с участием международных наблюдателей.

Ранее сообщалось, что правительство Литвы рассматривает возможность принять граждан Беларуси, пострадавших во время массовых акций протеста.

Литва предлагает создать фонд ЕС для поддержки жертв репрессий в Беларуси.

Темы: ПольшаБеларусь


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