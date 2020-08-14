Премьер Польши представил план солидарности с Беларусью
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий представил в пятницу основные положения плана помощи Беларуси, который получил название план солидарности с Беларусью.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN 24.
По его словам, план базируется на трех китах: безопасности, открытости и солидарности. "Не может быть безопасных Польши и Европы без безопасной Беларуси", - сказал Моравецкий, выступая в польском Сейме.
"Польша может стать вторым домом для репрессированных и раненых белорусов", - подчеркнул он.
"Мы видим в Беларуси большой интерес гражданского общества пробиваться к свободе и демократии. Мы хотим помочь белорусскому народу в этих стремлениях", - добавил Моравецкий.
Премьер Польши также призвал власти Беларуси рассмотреть возможность повторных выборов с участием международных наблюдателей.
Ранее сообщалось, что правительство Литвы рассматривает возможность принять граждан Беларуси, пострадавших во время массовых акций протеста.
Литва предлагает создать фонд ЕС для поддержки жертв репрессий в Беларуси.