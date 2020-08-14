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Лукашенко заявив про "початок агресії" з-за кордону, у тому числі з України

П'ятниця, 14 серпня 2020, 20:29
Лукашенко заявив про початок агресії з-за кордону, у тому числі з України

Президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що проти Білорусі почалась агресія, організована з-за кордону, і згадав про Україну. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це Лукашенко сказав на нараді з членами Ради безпеки в п'ятницю. 

"Не висувайтеся ви зараз на вулиці! Зрозумійте, що вас і наших дітей використовують як гарматне м'ясо! Сьогодні вже понаїхали сюди з Польщі, Голландії, України, з цієї "відкритої Росії", Навального і так далі і тому подібне. Уже агресія почалася проти країни", - цитує Лукашенка державне агентство БелТА.

Він сказав, що "заводилами цього всього" і організаторами є люди з-за кордону, а в "перших рядах йдуть люди з кримінальним минулим". 

Лукашенко сказав, що не зможе стабілізувати обстановку, якщо буде "сидіти і чекати". 

"Тому треба зупинитися, взяти голову в руки і заспокоїтися. І дати нам навести порядок, розібратися з тими, хто приїхав сюди", - сказав білоруський президент.

Нагадаємо, під час протестів у Білорусі силовики затримали близько 7 тисяч людей, серед них були і громадяни України.

Українських волонтерів та правозахисників Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва згодом звільнили, вони прибули до українського посольства. 

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю заявив, що досягли згоди про звільнення також Оксани Альошиної - третьої з щонайменш чотирьох затриманих українців. Ведуться перемовини для звільнення ще одного українця — Романа Шишка, який перебуває в ізоляторі Бреста.

Читайте також: Від фальсифікацій до ролі Росії: дев'ять питань та відповідей про протести у Білорусі

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Теми: ЛукашенкоБілорусьмітингиУкраїнавибори
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