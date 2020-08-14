Лукашенко заявил о "начале агрессии" из-за рубежа, в том числе из Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против Беларуси началась агрессия, организованная из-за рубежа, и вспомнил об Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Лукашенко сказал на совещании с членами Совета безопасности в пятницу.

"Не высовывайтесь вы сейчас на улицу! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, из этой "открытой России", Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны", - цитирует Лукашенко государственное агентство БелТА.

Он сказал, что "заводилами этого всего" и организаторами являются люди из-за границы, а в "первых рядах идут люди с криминальным прошлым".

Лукашенко сказал, что не сможет стабилизировать обстановку, если будет "сидеть и ждать".

"Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда", - сказал белорусский президент.

Напомним, во время протестов в Беларуси силовики задержали около 7000 человек, среди них были и граждане Украины.

Украинских волонтеров и правозащитников Константина Реуцкого и Евгения Васильева впоследствии освободили, они прибыли в украинское посольство.

Президент Владимир Зеленский в пятницу заявил, что достигли согласия об освобождении также Оксаны Алешиной - третьей по меньшей мере из четырех задержанных украинцев. Ведутся переговоры для освобождения еще одного украинца - Романа Шишко, который находится в изоляторе Бреста.

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