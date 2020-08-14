Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Депутату Європарламенту відмовили у в’їзді в Білорусь

П'ятниця, 14 серпня 2020, 21:25

Польському депутату Європарламенту Роберту Бедроню відмовили у в'їзді в Білорусь.

Про це повідомив прессекретар Державного прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський, пише "Європейська правда" з посиланням на білоруське бюро "Радіо Свобода".

Органи, що прийняли рішення про відмову у в'їзді, не зобов'язані повідомляти про причини такого рішення", - сказав він.

Бедронь, глава делегації Європарламенту щодо відносина з Білоруссю, і Пятрас Ауштрявічюс, доповідач Європарламенту по Білорусі, планували відвідати країну 14-16 серпня, щоб оцінити ситуацію після виборів, зустрітися із затриманими громадянами, урядовцями та неурядовими організаціями.

Поки невідомо, чи спробує Ауштрявічюс сам приїхати в Білорусь.

Нагадаємо, міністри закордонних справ ЄС у п’ятницю на позачерговій відеозустрічі погодились підготувати санкції у зв’язку з насильством на мітингах та фальсифікаціями виборів у Білорусі. 

Польща активно просуває у ЄС введення персональних санкцій щодо Білорусі.

Теми: ЄвропарламентБілорусьмітингиЛукашенко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Видача "вагнерівців" Росії: Білорусь не повідомила Україні про своє рішення

Білорусь передала РФ 32 бойовиків "Вагнера"

Лукашенко: Якщо вже людина впала і лежить, не треба її бити

Міністри ЄС погодились підготувати санкції щодо Білорусі

Тихановська ініціювала створення координаційної ради для передачі влади

фото Тітушко знайшовся і чекає на суд під домашнім арештом

Усі новини...
Європарламент
Депутати Європарламенту: ЄС має ввести санкції за фальсифікації і репресії в Білорусі
В Європарламенті застерегли Київ від політичного переслідування опонентів
Європарламент відхрестився від євродепутатів, що приїхали в окупований Крим
Останні новини
22:49
ЄС відмовився визнавати перемогу Лукашенка на виборах
22:38
Венедіктова підписала подання про відсторонення Вовка і суддів ОАСК
22:25
Пандемія: Німеччина оголосила майже всю Іспанію зоною ризику
21:57
Видача "вагнерівців" Росії: Білорусь не повідомила Україні про своє рішення
21:34
Заступник Кулеби про повернення "вагнерівців" Росії: діалогу з Білоруссю більше нема
21:25
Депутату Європарламенту відмовили у в’їзді в Білорусь
21:00
Новини 14 серпня: протести у Білорусі, посилення карантину у Києві
20:59
В Одеській філармонії, попри спалах COVID-19, відбудеться музичний фестиваль
20:53
У Білорусі відпустили ще двох затриманих українців
20:35
Новини економіки 14 серпня: початок рецесії, підвищення "мінімалки", платіжна система від Facebook
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!