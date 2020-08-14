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Депутату Європарламенту відмовили у в’їзді в Білорусь

П'ятниця, 14 серпня 2020, 21:25

Польському депутату Європарламенту Роберту Бедроню відмовили у в'їзді в Білорусь.

Про це повідомив прессекретар Державного прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський, пише "Європейська правда" з посиланням на білоруське бюро "Радіо Свобода".

Органи, що прийняли рішення про відмову у в'їзді, не зобов'язані повідомляти про причини такого рішення", - сказав він.

Бедронь, глава делегації Європарламенту щодо відносина з Білоруссю, і Пятрас Ауштрявічюс, доповідач Європарламенту по Білорусі, планували відвідати країну 14-16 серпня, щоб оцінити ситуацію після виборів, зустрітися із затриманими громадянами, урядовцями та неурядовими організаціями.

Поки невідомо, чи спробує Ауштрявічюс сам приїхати в Білорусь.

Нагадаємо, міністри закордонних справ ЄС у п’ятницю на позачерговій відеозустрічі погодились підготувати санкції у зв’язку з насильством на мітингах та фальсифікаціями виборів у Білорусі. 

Польща активно просуває у ЄС введення персональних санкцій щодо Білорусі.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄвропарламентБілорусьмітингиЛукашенко
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