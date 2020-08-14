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Депутату Европарламента отказали во въезде в Беларусь

Пятница, 14 августа 2020, 21:25

Польскому депутату Европарламента Роберту Бедроню отказали во въезде в Беларусь.

Об этом сообщил пресс-екретарь Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский, пишет "Европейская правда" со ссылкой на белорусское бюро "Радио Свобода".

Органы, принявшие решение об отказе во въезде, не обязаны сообщать о причинах такого решения", - сказал он.

Бедронь, глава делегации Европарламента по отношениям с Беларусью, и Пятрас Ауштрявичюс, докладчик Европарламента по Беларуси, планировали посетить страну 14-16 августа, чтобы оценить ситуацию после выборов, встретиться с задержанными гражданами, должностными лицами и неправительственными организациями.

Пока неизвестно, попытается ли Ауштрявичюс сам приехать в Беларусь.

Напомним, министры иностранных дел ЕС в пятницу на внеочередной Видеовстречи согласились подготовить санкции в связи с насилием на митингах и фальсификациями выборов в Беларуси.

Польша активно продвигает в ЕС введение персональных санкций в отношении Беларуси.

Темы: ЕвропарламентБеларусьмитингиЛукашенко
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