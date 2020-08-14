Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Пандемія: Німеччина оголосила майже всю Іспанію зоною ризику

П'ятниця, 14 серпня 2020, 22:25

Влада Німеччини оголосила майже всю Іспанію, включаючи курортний та популярний серед німецьких туристів острів Майорка, зоною ризику через спалах коронавірусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle. 

Винятком стали тільки Канарські острови, розташовані біля узбережжя Північної Африки. 

Мандрівникам, які повертаються з районів підвищеного ризику, необхідно буде пройти тестування і дочекатися його результату в самоізоляції, яка триватиме до двох тижнів.

Рішення було прийнято за погодженням між міністерствами внутрішніх справ, закордонних справ і охорони здоров'я Німеччини. 

"Зона ризику не означає закриття кордонів і не забороняє поїздки", - пояснило міністерство охорони здоров'я новинному агентству AFP. Проте цей крок, ймовірно, стане величезним ударом для туризму на Майорці, Ібіці та інших Балеарських островах, які зазвичай відвідують мільйони німецьких туристів. 

Близько 4,3 млн німців відвідали тільки Майорку в 2018 році. 

В Іспанії щодня реєструються тисячі нових випадків захворювання, але в Балеарському регіоні їх число поки залишається низьким.

Теми: коронавірусCovid-2019НімеччинаІспанія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Видача "вагнерівців" Росії: Білорусь не повідомила Україні про своє рішення

Білорусь передала РФ 32 бойовиків "Вагнера"

Лукашенко: Якщо вже людина впала і лежить, не треба її бити

Міністри ЄС погодились підготувати санкції щодо Білорусі

Тихановська ініціювала створення координаційної ради для передачі влади

фото Тітушко знайшовся і чекає на суд під домашнім арештом

Усі новини...
коронавірус
В Одеській філармонії, попри спалах COVID-19, відбудеться музичний фестиваль
Спалах коронавірусу стався у будинку для літніх людей на Волині
Зеленський відреагував на новий антирекорд COVID: звернувся до українців
Останні новини
22:49
ЄС відмовився визнавати перемогу Лукашенка на виборах
22:38
Венедіктова підписала подання про відсторонення Вовка і суддів ОАСК
22:25
Пандемія: Німеччина оголосила майже всю Іспанію зоною ризику
21:57
Видача "вагнерівців" Росії: Білорусь не повідомила Україні про своє рішення
21:34
Заступник Кулеби про повернення "вагнерівців" Росії: діалогу з Білоруссю більше нема
21:25
Депутату Європарламенту відмовили у в’їзді в Білорусь
21:00
Новини 14 серпня: протести у Білорусі, посилення карантину у Києві
20:59
В Одеській філармонії, попри спалах COVID-19, відбудеться музичний фестиваль
20:53
У Білорусі відпустили ще двох затриманих українців
20:35
Новини економіки 14 серпня: початок рецесії, підвищення "мінімалки", платіжна система від Facebook
Усі новини...