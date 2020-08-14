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Пандемия: Германия объявила почти всю Испанию зоной риска

Пятница, 14 августа 2020, 22:25

Власти Германии объявили почти всю Испанию, включая курортный и популярный среди немецких туристов остров Майорка, зоной риска из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Исключением стали только Канарские острова, расположенные у побережья Северной Африки.

Путешественникам, которые возвращаются из районов повышенного риска, необходимо пройти тестирование и дождаться его результата в самоизоляции, которая продлится до двух недель.

Решение было принято по согласованию между министерствами внутренних дел, иностранных дел и здравоохранения Германии.

"Зона риска не означает закрытия границ и не запрещает поездки", - пояснило министерство здравоохранения новостному агентству AFP. Однако этот шаг, вероятно, станет огромным ударом для туризма на Майорке, Ибице и других Балеарских островах, которые обычно посещают миллионы немецких туристов.

Около 4,3 млн немцев посетили только Майорку в 2018 году.

В Испании ежедневно регистрируются тысячи новых случаев заболевания, но в Балеарском регионе их число пока остается низким.

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Темы: коронавирусCovid-2019ГерманияИспания
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