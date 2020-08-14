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ЄС відмовився визнавати перемогу Лукашенка на виборах

П'ятниця, 14 серпня 2020, 22:49

Держави Європейського союзу погодилися не вважати чинними "результати" президентських виборів у Білорусі, оголошені ЦВК.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це оголосив у п’ятницю високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, коментуючи підсумки переговорів глав МЗС держав Євросоюзу.

Боррель, зокрема, підтвердив інформацію про те, що ЄС домовився про запровадження санкцій. "Починається робота щодо санкцій щодо тих, хто відповідальний за насилля та фальсифікації", - заявив він. Раніше про підготовку санкційного рішення вже повідомляли представники держав ЄС.

Окрім цього, шеф європейської дипломатії повідомив про спільне рішення не визнавати перемогу Лукашенка на виборах.

"ЄС не сприймає (оголошені у п’ятницю) результати виборів", - заявив Жозеп Боррель.

Як відомо, для такої заяви від імені ЄС відповідне рішення мають підтримати всі без винятку держави-члени, оскільки зовнішньополітичні рішення у ЄС схвалюються консенсусом.

Як відомо, Україна раніше засуджувала насилля на вулицях Мінська та інших міст, але досі не коментувала результати виборів.

Між тим, у п’ятницю Лукашенко заявив про "початок агресії" з держав ЄС та з України, а також дозволив передати Росії 32 затриманих найманців "Вагнера", включно із тими, що воювали на Донбасі.

Теми: ЄСБілорусьвибориЛукашенко


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