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ЕС отказался признавать победу Лукашенко на выборах

Пятница, 14 августа 2020, 22:49
ЕС отказался признавать победу Лукашенко на выборах

Государства Европейского союза согласились, что не будут принимать официальные "результаты" президентских выборов в Беларуси, объявленные ЦИК.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом объявил в пятницу высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, комментируя итоги переговоров глав МИД государств Евросоюза.

Боррель, в частности, подтвердил информацию о том, что ЕС договорился о введении санкций. "Начинается работа над санкциями в отношении тех, кто ответственен за насилие и фальсификации", - заявил он. Ранее о подготовке санкционного решения уже сообщали представители государств ЕС.

Кроме этого, шеф европейской дипломатии сообщил о совместном решении не признавать победу Лукашенко на выборах.

"ЕС не воспринимает (объявленные в пятницу) результаты выборов", - заявил Жозеп Боррель.

Как известно, для такого заявления от имени ЕС эту позицию должны поддержать все без исключения государства-члены, так внешнеполитические решения в ЕС одобряются консенсусом.

Как известно, Украина ранее осуждала насилие на улицах Минска и других городов Беларуси, но пока не комментировала результаты выборов.

Между тем, в пятницу Лукашенко заявил о "начале агрессии" из государств ЕС и из Украины, а также позволил передать России 32 задержанных наемников "Вагнера", включая тех, кто воевал на Донбассе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕСБеларусьвиборыЛукашенко
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