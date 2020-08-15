Україна на 31-му місці в світі за кількістю випадків COVID-19

За останню добу у світі зареєстрували 286 тисяч нових заражень коронавірусом, а всього за час пандемії у 213 країнах виявили понад 21 мільйон випадків COVID-19.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: У світі в 213 країнах діагностовано понад 21 мільйон випадків захворювання на коронавірус, 14 мільйонів пацієнтів вже одужали, 762 441 померли. За кількістю випадків заражень COVID-19 в світі, Україна, де виявлено 87 872 хворих, на 31-му місці.

Станом на 15 серпня в країнах Європи діагностовано 3 128 623 випадків COVID-19. Лідерами антирейтингу є Росія, Іспанія та Великобританія, Україна займає 7 місце.

Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

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