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Украина на 31-м месте в мире по количеству случаев COVID-19

Суббота, 15 августа 2020, 04:16

За время пандемии в мире зарегистрировали более 21 миллиона случаев заражения COVID-19.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В мире в 213 странах диагностировано более 21 миллиона случаев заболевания коронавирус, 14 миллионов пациентов уже выздоровели, 762 441 умерли. По количеству случаев заражений COVID-19 в мире, Украина, где выявлено 87 872 больных, на 31-м месте.

В частности по состоянию на 15 августа в странах Европы диагностировано 3 128 623 случаев COVID-19. Лидерами антирейтинга является Россия, Испания и Великобритания, Украина занимает 7 место.

Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

 
 

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Темы: коронавирус


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