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ООС: Формування РФ на Донбасі продовжують обладнання позицій у напрямку базування української армії

Субота, 15 серпня 2020, 07:34

Формування Російської Федерації продовжують інженерне обладнання своїх позицій у напрямку базування підрозділів ООС.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "14 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано.. Водночас, поблизу Авдіївки у ранковий та післяобідній час зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї. В обох випадках постріли були провокативними та не несли загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Також, минулої доби, виявлено факти інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік населених пунктів Хутір Вільний з напрямку тимчасово окупованого Золотого-5 та Новгородське з напрямку непідконтрольної Широкої Балки".

Деталі: Загалом, за минулу добу, українські військовослужбовці задокументували 4 ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Від початку поточної доби, 15 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Що передувало: 14 серпня штаб ООС повідомляв, що поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Золоте-5 противник здійснював "інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів".

Теми: РосіявійнаДонбасПутінармія


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