ООС: Формирования России на Донбассе продолжают оборудование позиций в направлении базирования украинской армии

Формирования Российской Федерации на Донбассе продолжают инженерное оборудование своих позиций в направлении базирования подразделений ООС.

Источник: штаб ООС

Дословно: "14 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано .. В то же время, вблизи Авдеевки в утреннее и послеобеденное время зафиксировано огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия. В обоих случаях выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли. Также, за минувшие сутки, выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку населенных пунктов Хутор Вольный по направлению временно оккупированного Золотого-5 и Новгородское по направлению неподконтрольной Широкой Балки".

Детали: В общем, за минувшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 4 враждебные нарушение договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

С начала текущих суток, 15 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Что предшествовало: 14 августа штаб ООС сообщал, что вблизи временно оккупированного населенного пункта Золотое-5 формирования России выполняют "инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений".