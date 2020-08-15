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На трьох станціях на Львівщині та Рівненщині заборонили посадку в поїзди

Субота, 15 серпня 2020, 09:26
На трьох станціях на Львівщині та Рівненщині заборонили посадку в поїзди

Через епідемічну ситуацію на станціях Самбір, Дубно та Клевань з 17 серпня здійснюватиметься лише висадка пасажирів без посадки.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Дослівно: "За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на трьох залізничних станціях здійснюватиметься лише висадка пасажирів без посадки. Зокрема, з 17 серпня з 00 год 01 хв буде закрито продаж квитків зі станцій Самбір, Дубно та Клевань на 6 пар поїздів. На вказаних станціях можна буде зробити лише висадку".

Деталі: Зі станцій Самбір на Львівщині, Дубно та Клевань на Рівненщині не продаватимуться проїзні документи на поїзди:

№98/97 Ковель— Київ,

№49/50 Київ —Трускавець,

№45/46 Ужгород —Лисичанськ,

№231/232 Івано-Франківськ — Генічеськ,

№217/218 Київ —Рахів,

№743/744 Київ —Львів.

Пасажири, які відмовляться від поїздки через закриття цих станцій для посадки, зможуть повернути квитки у залізничні каси чи через інтернет і отримати 100% відшкодування їхньої вартості.

Що передувало: 13 серпня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Державна комісія з питань ТЕБ та НС віднесла вісім адміністративно-територіальних одиниць до категорії регіонів з червоним рівнем епідемічної небезпеки через значне поширення COVID-19.

Серед них Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області, м. Самбір Львівської області, м. Біляївка Одеської області, м. Дубно, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області, Кіцманський район Чернівецької області.

Українська правда

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Теми: залізницякарантинЛьвівщинаРівненська область
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