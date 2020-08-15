Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На трех станциях на Львовщине и Ровенщине запретили посадку в поезда

Суббота, 15 августа 2020, 09:26

Из-за эпидемической ситуации на станциях Самбор, Дубно и Клевань с 17 августа будет осуществляться только высадка пассажиров без посадки.

Источник: пресс-служба "Укрзализныци"

Дословно: "По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на трех железнодорожных станциях будет осуществляться только высадка пассажиров без посадки.

В частности, с 17 августа с 00 ч 01 мин будет закрыто продажа билетов со станций Самбор, Дубно и Клевань на 6 пар поездов. На указанных станциях можно будет сделать только высадку".

Детали: Со станций Самбор во Львовской области, Дубно и Клевань в Ровенской области не будут продаваться проездные документы на поезда:

№98 / 97 Ковель – Киев,

№49 / 50 Киев – Трускавец,

№45 / 46 Ужгород – Лисичанск,

№231 / 232 Ивано-Франковск – Геническ,

№217 / 218 Киев – Рахов,

№743 / 744 Киев – Львов.

Пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещение их стоимости.

Что предшествовало: 13 августа министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС отнесла восемь административно-территориальных единиц к категории регионов с красным уровнем эпидемической опасности из-за значительного распространения COVID-19.

Среди них Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области, г. Самбор Львовской области, г. Беляевка Одесской области, г. Дубно, Костопольский и Ровенский районы Ровенской области, Кицманский район Черновицкой области.

Украинская правда
Темы: железная дорогакарантинЛьвовщинаРовенская область


powered by lun.ua
Главное сегодня

Снова антирекорд: 1847 новых случаев коронавируса

Выдача "вагнеровцев" РФ негативно повлияет на отношения Украины и Беларуси – Данилов

Украина на 31-м месте в мире по количеству случаев COVID-19

У Зеленского отреагировали на решение Лукашенко отдать "вагнеровцев" России

ЕС отказался признавать победу Лукашенко на выборах

Выдача "вагнеровцев" России: Беларусь не сообщила Украине о своем решении

Все новости...
железная дорога
Прокуроры передали в суд дело про"схемы" на "Электротяжмаше" на 13 миллионов
Неизвестные совершили диверсию с вагонами ОГХК, на предприятии подозревают экс-менеджеров
В Португалии потерпел крушение скоростной поезд: 2 погибших, десятки ранены
Последние новости
10:06
Зеленский о "вагнеровцах": Несправедливое решение, последствия будут трагичными
10:05
Беларусь не впустила еще одного депутата Европарламента
09:44
В Киеве рекордные 232 случая коронавируса
09:26
На трех станциях на Львовщине и Ровенщине запретили посадку в поезда
08:55
Снова антирекорд: 1847 новых случаев коронавируса
08:28
Выдача "вагнеровцев" РФ негативно повлияет на отношения Украины и Беларуси – Данилов
08:00
Главные новости пятницы и ночи: протесты в Беларуси, ужесточение карантина в Киеве
07:34
ООС: Формирования России на Донбассе продолжают оборудование позиций в направлении базирования украинской армии
06:45
Платформа "Голос": "Лукашенко не мог набрать 80,1%"
06:21
Ситуация с коронавирусом в Черновицкой области является угрожающей — глава ОГА
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!