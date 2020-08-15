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На трех станциях на Львовщине и Ровенщине запретили посадку в поезда

Суббота, 15 августа 2020, 09:26
На трех станциях на Львовщине и Ровенщине запретили посадку в поезда

Из-за эпидемической ситуации на станциях Самбор, Дубно и Клевань с 17 августа будет осуществляться только высадка пассажиров без посадки.

Источник: пресс-служба "Укрзализныци"

Дословно: "По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на трех железнодорожных станциях будет осуществляться только высадка пассажиров без посадки.

В частности, с 17 августа с 00 ч 01 мин будет закрыто продажа билетов со станций Самбор, Дубно и Клевань на 6 пар поездов. На указанных станциях можно будет сделать только высадку".

Детали: Со станций Самбор во Львовской области, Дубно и Клевань в Ровенской области не будут продаваться проездные документы на поезда:

№98 / 97 Ковель – Киев,

№49 / 50 Киев – Трускавец,

№45 / 46 Ужгород – Лисичанск,

№231 / 232 Ивано-Франковск – Геническ,

№217 / 218 Киев – Рахов,

№743 / 744 Киев – Львов.

Пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещение их стоимости.

Что предшествовало: 13 августа министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС отнесла восемь административно-территориальных единиц к категории регионов с красным уровнем эпидемической опасности из-за значительного распространения COVID-19.

Среди них Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области, г. Самбор Львовской области, г. Беляевка Одесской области, г. Дубно, Костопольский и Ровенский районы Ровенской области, Кицманский район Черновицкой области.

Украинская правда
Темы: железная дорогакарантинЛьвовщинаРовенская область
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