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Білорусь не пустила ще одного депутата Європарламенту

Субота, 15 серпня 2020, 10:05

Білорусь відмовила у в’їзді литовському депутату Європарламенту Пятрасу Ауштрявічюсу, який разом з польським колегою планував оцінити ситуацію в країні після виборів. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Пятрас Ауштрявічюс, доповідач Європарламенту по Білорусі, та глава делегації Європарламенту щодо відносина з Білоруссю Роберт Бедронь планували відвідати країну 14-16 серпня, щоб зустрітися із затриманими громадянами, урядовцями та неурядовими організаціями. 

Напередодні "ЄвроПравда" повідомляла, що Бедронь отримав відмову у в’їзді. Невдовзі Ауштрявічюс повідомив про аналогічне рішення щодо нього. 

"Режим Лукашенка не дозволив мені і моєму колезі депутату Європарламенту Роберту Бедроню сьогодні відвідати Мінськ. Роберта депортували, мої квитки анулювали. Ось що Лукашенко має на увазі під діалогом. Живе Білорусь!", - написав Ауштрявічюс у Twitter.

Нагадаємо, держави Європейського союзу погодилися не вважати чинними "результати" президентських виборів у Білорусі, повідомив у п’ятницю 14 серпня глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Глави МЗС ЄС також домовилися про підготовку санкційного рішення щодо Білорусі. 

Про можливі міжнародні наслідки невизнання виборів у іншій державі читайте у статті "Визнання (не)легітимного Лукашенка: які варіанти лишаються для України"



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