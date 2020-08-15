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Беларусь не впустила еще одного депутата Европарламента

Суббота, 15 августа 2020, 10:05
Беларусь не впустила еще одного депутата Европарламента

Беларусь отказала во въезде литовскому депутату Европарламента Пятрасу Ауштрявичюсу, который вместе с польским коллегой планировал оценить ситуацию в стране после выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Пятрас Ауштрявичюс, докладчик Европарламента по Беларуси, и глава делегации Европарламента по отношениям с Беларусью Роберт Бедронь планировали посетить страну 14-16 августа, чтобы встретиться с задержанными гражданами, должностными лицами и неправительственными организациями.

Накануне "ЕвроПравда" сообщала, что Бедронь получил отказ во въезде. Вскоре Ауштрявичюс сообщил об аналогичном решении относительно него.

"Режим Лукашенко не позволил мне и моему коллеге депутату Европарламента Роберту Бедроню сегодня посетить Минск. Роберта депортировали, мои билеты аннулированы. Вот что Лукашенко имеет в виду под диалогом. Жыве Беларусь!", - написал Ауштрявичюс в Twitter.

Напомним, государства Европейского союза согласились не считать действующими "результаты" президентских выборов в Беларуси, сообщил в пятницу 14 августа глава европейской дипломатии Жосеп Боррель.

Главы МИД ЕС также договорились о подготовке санкционного решения о Беларуси.

О возможных международных последствиях непризнания выборов в другом государстве читайте в статье "Признание (не)легитимного Лукашенко: варианты остаются для Украины"

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