Єврокомісія підготує пропозицію для вирішення кризи в Білорусі

Глава дипломатії Євросоюзу та його служба підготують пропозицію для білоруської влади, як вийти з нинішньої політичної кризи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на опубліковані головні результати відеоконференції глав зовнішньополітичних відомств країн-членів ЄС у п’ятницю, 14 серпня.

Відзначається, що на зустрічі міністри закордонних справ ЄС підтвердили, що президентські вибори в Білорусі не були ні вільними, ні справедливими, і Європейський Союз вважає, що результати голосування були сфальсифіковані, а тому не приймає їх.

"Тому Європейський Союз представить білоруській владі пропозицію про підтримку ЄС в налагодженні і полегшенні діалогу між політичними владою, опозицією та суспільством в цілому з метою розв'язання поточної кризи. Високий представник/віцепрезидент Єврокомісії і його служби негайно приступлять до роботи над цією пропозицією", - сказано у повідомленні.

Як повідомляла "ЄвроПравда", міністри також погодилися з необхідністю покарати винних у насильстві, репресіях і фальсифікації результатів виборів, тому негайно почнеться робота над додатковими санкційними списками в рамках існуючих санкцій стосовно Білорусі.

Міністри домовилися повернутися до розгляду відносин між ЄС та Білоруссю на майбутній неформальній зустрічі в кінці серпня.

В рамках цього перегляду Європейський Союз розгляне питання про те, як збільшити свою підтримку білоруського народу, в тому числі за рахунок розширення взаємодії з громадянським суспільством і фінансової підтримки, додаткової підтримки незалежних ЗМІ і збільшення можливостей для студентської та академічної мобільності.

Про можливі міжнародні наслідки невизнання виборів у іншій державі читайте у статті "Визнання (не)легітимного Лукашенка: які варіанти лишаються для України"