Еврокомиссия подготовит предложение для разрешения кризиса в Беларуси

Глава дипломатии Евросоюза и его служба подготовят предложение для белорусских властей, как выйти из нынешнего политического кризиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на опубликованные главные результаты видеоконференции глав внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС в пятницу, 14 августа.

Отмечается, что на встрече министры иностранных дел ЕС подтвердили, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми, и Европейский Союз считает, что результаты голосования были сфальсифицированы, а потому не принимает их.

"Поэтому Европейский Союз представит белорусским властям предложение о поддержке ЕС в налаживании и облегчении диалога между политическими властями, оппозицией и обществом в целом для решения текущего кризиса. Высокий представитель/вице-президент Еврокомиссии и его службы немедленно приступят к работе над этим предложением", - говорится в сообщении.

Как сообщала "ЕвроПравда", министры также согласились с необходимостью наказать виновных в насилии, репрессиях и фальсификации результатов выборов, поэтому немедленно начнется работа над дополнительными санкционными списками в рамках существующих санкций в отношении Беларуси.

Министры договорились вернуться к рассмотрению отношений между ЕС и Беларусью на неформальной встрече в конце августа.

В рамках этого пересмотра Европейский Союз рассмотрит вопрос о том, как увеличить свою поддержку белорусского народа, в том числе за счет расширения взаимодействия с гражданским обществом и финансовой поддержки, дополнительной поддержки независимых СМИ и увеличения возможностей для студенческой и академической мобильности.

О возможных международных последствиях непризнания выборов в другом государстве читайте в статье "Признание (не)легитимного Лукашенко: варианты остаются для Украины"