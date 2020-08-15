Прем’єри країн Балтії закликали Білорусь провести нові вибори

Глави урядів Естонії, Латвії і Литви виступили в суботу зі спільним закликом до влади Білорусі провести нові і вільні вибори президента.

Із заявою, розміщеною на офіційному сайті естонського уряду, ознайомилась "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас, прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш і прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс на зустрічі 14-15 серпня в Тарту в рамках Балтійської ради міністрів висловили занепокоєння насильницьким придушенням мирних протестів і політичними репресіями влади проти опозиції після білоруських президентських виборів, які не були ні вільними, ні чесними.

Прем'єр-міністри закликали білоруську владу припинити насильство щодо мирних демонстрантів, звільнити всіх політичних в'язнів і тих, хто був затриманий в ході протестів.

Прем'єр-міністри закликали Білорусь провести вільні і чесні президентські вибори, забезпечивши прозорість процедур та участь міжнародних спостерігачів.

Вони також закликали Європейський Союз знайти можливості ввести санкції проти посадових осіб, відповідальних за застосування насильства, не караючи при цьому білоруський народ за дії його керівництва.

Нагадаємо, держави Європейського союзу погодилися не вважати чинними "результати" президентських виборів у Білорусі, повідомив у п’ятницю 14 серпня глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Глави МЗС ЄС також домовилися про підготовку санкційного рішення щодо Білорусі, а Єврокомісія підготує пропозицію для вирішення кризи в країні.

Про можливі міжнародні наслідки невизнання виборів у іншій державі читайте у статті "Визнання (не)легітимного Лукашенка: які варіанти лишаються для України"