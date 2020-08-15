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Премьеры стран Балтии призвали Беларусь провести новые выборы

Суббота, 15 августа 2020, 11:54
Премьеры стран Балтии призвали Беларусь провести новые выборы

Главы правительств Эстонии, Латвии и Литвы выступили в субботу с общим призывом к властям Беларуси провести новые и свободные выборы президента.

С заявлением, размещенным на официальном сайте эстонского правительства, ознакомилась "Европейская правда".

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис на встрече 14-15 августа в Тарту в рамках Балтийского совета министров выразили обеспокоенность насильственным подавлением мирных протестов и политическими репрессиями власти против оппозиции после белорусских президентских выборов, которые не были ни свободными, ни честными.

Премьер-министры призвали белорусские власти прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов, освободить всех политических заключенных и тех, кто был задержан в ходе протестов.

Премьер-министры призвали Беларусь провести свободные и честные президентские выборы, обеспечив прозрачность процедур и участие международных наблюдателей.

Они также призвали Европейский Союз найти возможности ввести санкции против должностных лиц, ответственных за применение насилия, и не наказывая при этом белорусский народ за действия его руководства.

Напомним, государства Европейского союза согласились не считать действующими "результаты" президентских выборов в Беларуси, сообщил в пятницу 14 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Главы МИД ЕС также договорились о подготовке санкционного решения в отношении Беларуси, а Еврокомиссия подготовит предложение для разрешения кризиса в стране.

О возможных международных последствиях непризнания выборов в другом государстве читайте в статье "Признание (не)легитимного Лукашенко: варианты остаются для Украины"

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Темы: БеларусьвиборыЭстонияЛитваЛатвия
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