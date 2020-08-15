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Лукашенко хоче поговорити з Путіним: Загроза не тільки Білорусі

Субота, 15 серпня 2020, 12:09
kremlin.ru

Президент Білорусі Олександр Лукашенко має намір обговорити ситуацію в країні з президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки вважає її загрозою Союзній державі.

Джерело: Лукашенко на нараді в Мінську в суботу, передає державне агентство БЕЛТА

Пряма мова: "Фактично за сценарієм розгортається агресія проти Білорусі. Треба зв'язатися з Путіним, президентом Росії, щоб я міг з ним переговорити зараз. Тому що це вже загроза не тільки Білорусі".

"Я хочу сказати, що захист сьогодні Білорусі – це не менше, ніж захист всього нашого простору, Союзної держави, і приклад іншим. Якщо білоруси не витримають, покотиться ця хвиля туди. Тому за нас так вчепилися".

"Ми бачимо, що відбувається. Нас заколисувати не треба мирними акціями і демонстраціями. Ми бачимо, що в глибині відбувається. Ми дуже добре це бачимо. І потім, ми ж методички читали кольорових революцій. Більш того, до методичок кольорових революцій (це особливість, про це ми будемо говорити сьогодні в Міноборони в Центрі стратегічного управління) вже з'явилися елементи зовнішнього втручання".

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Нагадаємо:

  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
  • Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.
  • 14 серпня Центрвиборчком Білорусі оголосив остаточні підсумки виборів – у чинного президента Олександра Лукашенка 80% голосів, у Світлани Тихановської - 10%.

Українська правда
Теми: ЛукашенкоПутінБілорусьРосія


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