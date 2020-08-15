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Польща і США підписали оборонну угоду про посилення американської присутності

Субота, 15 серпня 2020, 14:02
Польща і США підписали оборонну угоду про посилення американської присутності

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак та держсекретар США Майк Помпео підписали у суботу угоду про посилене оборонне співробітництво, яка передбачає збільшення військового контингенту США в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN 24.

Угоду було підписано у Варшаві на церемонії в президентському палаці в присутності президента Анджея Дуди.

Як повідомлялося, угода дозволить збільшити постійну ротаційну присутність США у Польщі приблизно на 1000 осіб. Наразі на ротації у Польщі перебувають 4500 американських військових.

Минулого місяця, відповідно до вимоги президента Дональда Трампа зменшити чисельність військ у Німеччині, Пентагон оголосив, що з Німеччини буде виведено близько 12 000 військовослужбовців, а близько 5600 рушать до інших країн Європи, включаючи Польщу.

Держдепартамент США повідомив, що угода EDCA забезпечує правову основу для співпраці між Польщею і США і відображає загальне бачення поглиблення оборонного співробітництва обох країн. Сполучені Штати мають аналогічні угоди з іншими союзниками по НАТО, такими як Бельгія, Угорщина і Румунія.

EDCA надає "необхідні повноваження, які дозволять силам США отримати доступ до конкретних польських військових об'єктів і здійснювати спільні оборонні заходи", заявили у Держдепі.

Ця угода також підтримує розвиток інфраструктури і дозволяє збільшити присутність американських військ в Польщі.

Угода також вводить механізм розподілу витрат на логістику та інфраструктуру в результаті присутності військ США в Польщі.

У відомстві зазначають, що "Польща матиме право відкликати юрисдикцію США щодо американських солдатів в Польщі у разі серйозних випадків".

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що в рамках угоди вдалося домовитись навіть про більше, ніж припускали спочатку. "Це приголомшливий переговорний успіх", - сказав він.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаСША
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