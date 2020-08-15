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Польша и США подписали соглашение об усилении американского присутствия

Суббота, 15 августа 2020, 14:02

Министр обороны Польши Мариуш Блащак и госсекретарь США Майк Помпео подписали в субботу соглашение об усиленном оборонном сотрудничестве, предполагающее увеличение военного контингента США в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN 24.

Соглашение было подписано в Варшаве на церемонии в президентском дворце в присутствии президента Анджея Дуды.

Как сообщалось, соглашение позволит увеличить постоянное ротационное присутствие США в Польше примерно на 1000 человек. Сейчас на ротации в Польше находятся приблизительно 4500 американских военных.

В прошлом месяце, согласно требованию президента Дональда Трампа уменьшить численность войск в Германии, Пентагон объявил, что из Германии будет выведено около 12 000 военнослужащих, а около 5600 двинутся в другие страны Европы, включая Польшу.

Госдепартамент США сообщил, что соглашение EDCA обеспечивает правовую основу для сотрудничества между Польшей и США и отражает общее видение углубления военного сотрудничества двух стран. Соединенные Штаты имеют аналогичные соглашения с другими союзниками по НАТО, такими как Бельгия, Венгрия и Румыния.

EDCA предоставляет "необходимые полномочия, которые позволят силам США иметь доступ к конкретным польским военным объектам и осуществлять совместные оборонительные меры", заявили в Госдепе.

Это соглашение также поддерживает развитие инфраструктуры и позволяет увеличить присутствие американских войск в Польше.

Соглашение также вводит механизм распределения затрат на логистику и инфраструктуру в результате присутствия войск США в Польше.

В ведомстве отмечают, что "Польша имеет право отозвать юрисдикцию США в отношении американских солдат в Польше в серьезных случаях".

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в рамках соглашения удалось договориться даже о большем, чем предполагали изначально. "Это потрясающий переговорный успех", - сказал он.

Темы: ПольшаСША


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