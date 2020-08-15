Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Польша и США подписали соглашение об усилении американского присутствия

Суббота, 15 августа 2020, 14:02
Польша и США подписали соглашение об усилении американского присутствия

Министр обороны Польши Мариуш Блащак и госсекретарь США Майк Помпео подписали в субботу соглашение об усиленном оборонном сотрудничестве, предполагающее увеличение военного контингента США в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN 24.

Соглашение было подписано в Варшаве на церемонии в президентском дворце в присутствии президента Анджея Дуды.

Как сообщалось, соглашение позволит увеличить постоянное ротационное присутствие США в Польше примерно на 1000 человек. Сейчас на ротации в Польше находятся приблизительно 4500 американских военных.

В прошлом месяце, согласно требованию президента Дональда Трампа уменьшить численность войск в Германии, Пентагон объявил, что из Германии будет выведено около 12 000 военнослужащих, а около 5600 двинутся в другие страны Европы, включая Польшу.

Госдепартамент США сообщил, что соглашение EDCA обеспечивает правовую основу для сотрудничества между Польшей и США и отражает общее видение углубления военного сотрудничества двух стран. Соединенные Штаты имеют аналогичные соглашения с другими союзниками по НАТО, такими как Бельгия, Венгрия и Румыния.

EDCA предоставляет "необходимые полномочия, которые позволят силам США иметь доступ к конкретным польским военным объектам и осуществлять совместные оборонительные меры", заявили в Госдепе.

Это соглашение также поддерживает развитие инфраструктуры и позволяет увеличить присутствие американских войск в Польше.

Соглашение также вводит механизм распределения затрат на логистику и инфраструктуру в результате присутствия войск США в Польше.

В ведомстве отмечают, что "Польша имеет право отозвать юрисдикцию США в отношении американских солдат в Польше в серьезных случаях".

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в рамках соглашения удалось договориться даже о большем, чем предполагали изначально. "Это потрясающий переговорный успех", - сказал он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Польша
Глава Минобороны Польши пережил вотум недоверия из-за падения ракеты
Премьер Польши приехал в Украину почтить память жертв Волынской трагедии
Глава МИД Польши обещает "адекватный" ответ на возможный удар России по ЗАЭС
Последние новости
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
Все новости...
Реклама: