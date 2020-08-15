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CША передали держслужбам України засоби захисту від COVID-19 на $250 тисяч

Субота, 15 серпня 2020, 15:11
CША передали держслужбам України засоби захисту від COVID-19 на $250 тисяч

Посольство США в Україні передало українським поліцейським, прикордонникам та митникам партію засобів індивідуального захисту від коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційну сторінку посольства у Facebook.

 

"У рамках нашої міжнародної технічної допомоги відділ з правоохоронних питань посольства США передав засоби індивідуального захисту від COVID-19 на суму близько 250 тисяч Доларів нашим українським партнерам з Національної поліції України, Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України", - сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз через свою консультативну місію в Україні (КМЄС) передав державним відомствам у регіонах захисне обладнання, призначене для запобігання поширенню COVID-19.

Раніше ЄС оголосив про виділення понад 190 мільйонів євро на підтримку України під час коронапандемії.

Теми: СШАкоронавірус
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