CША передали госслужбам Украины средства защиты от COVID-19 на $250 тысяч

Посольство США в Украине передало украинским полицейским, пограничникам и таможенникам партию средств индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальную страницу посольства в Facebook.

"В рамках нашей международной технической помощи отдел по правоохранительным вопросам посольства США передал средства индивидуальной защиты от COVID-19 на сумму около 250 тысяч долларов нашим украинским партнерам с Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной таможенной службы Украины", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз через свою консультативную миссию в Украине (КМЕС) передал государственным ведомствам в регионах защитное оборудование, предназначенное для предотвращения распространения COVID-19.

Ранее ЕС объявил о выделении более 190 млн евро на поддержку Украины во время коронапандемии.