У Мінську на місце загибелі активіста прийшли десятки тисяч людей

У Мінську десятки тисяч людей прийшли на місце загибелі активіста Олександра Тарайковського біля станції метро "Пушкінська".

Джерело: Tut.by

Всі фото Tut.by

Деталі: Родичі прощалися з Тарайковським у ритуальній залі на вулиці Ольшевського. Поховають активіста на Західному кладовищі Мінська.

Водночас десятки тисяч людей зібралися на місці загибелі Тарайковського біля станції метро "Пушкінська".

Люди тримають прапори Білорусі і квіти, деякі – плакати зі знімками побитих в ході акцій протесту.

Там організували стихійну виставку протестного мистецтва. Люди принесли фарби, олівці, фломастери і папір, на якому можуть малювати всі бажаючі.

Артисти Білоруської державної філармонії заспівали "Мыгутны божа" на акції солідарності.

Студенти БГУ з різних факультетів спочатку вишикувалися в ланцюг солідарності біля факультету міжнародних відносин в районі вокзалу, а потім вирушили до станції метро "Пушкінська".

Співробітники "Белавіа" вийшли на акцію солідарності до національного аеропорту "Мінськ".

Акції протесту проходять у суботу також в інших містах Білорусі.

У Бресті колона протестуючих прийшла до адміністрації міста і вимагає мера. Люди скандують "Рогачук, виходь!", прилегла до адміністрації площа перекрита силовиками.

У Вітебську городяни зібралися біля Ратуші. Довгий ланцюг солідарності стояв уздовж вулиці Леніна. Люди тримали квіти, кульки, плакати з написами "Ми не народець. Ми – гордий народ", "Перемен требуют наши сердца".

У Гродно також тривають акції протесту. По місту пройшли ВДВшники з плакатами і розтяжками. Вони зібралися на площі Радянській та на вулиці Радянській і приєдналися до гродненців, які прийшли під будівлю міськвиконкому. На площі Леніна до 14.30 вже зібралося близько п'яти тисяч людей. Люди стоять з прапорами, кульками й квітами.

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