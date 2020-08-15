У Мінську на місце загибелі активіста прийшли десятки тисяч людей
У Мінську десятки тисяч людей прийшли на місце загибелі активіста Олександра Тарайковського біля станції метро "Пушкінська".
Джерело: Tut.by
Деталі: Родичі прощалися з Тарайковським у ритуальній залі на вулиці Ольшевського. Поховають активіста на Західному кладовищі Мінська.
Водночас десятки тисяч людей зібралися на місці загибелі Тарайковського біля станції метро "Пушкінська".
Люди тримають прапори Білорусі і квіти, деякі – плакати зі знімками побитих в ході акцій протесту.
Там організували стихійну виставку протестного мистецтва. Люди принесли фарби, олівці, фломастери і папір, на якому можуть малювати всі бажаючі.
Артисти Білоруської державної філармонії заспівали "Мыгутны божа" на акції солідарності.
Студенти БГУ з різних факультетів спочатку вишикувалися в ланцюг солідарності біля факультету міжнародних відносин в районі вокзалу, а потім вирушили до станції метро "Пушкінська".
Співробітники "Белавіа" вийшли на акцію солідарності до національного аеропорту "Мінськ".
Акції протесту проходять у суботу також в інших містах Білорусі.
У Бресті колона протестуючих прийшла до адміністрації міста і вимагає мера. Люди скандують "Рогачук, виходь!", прилегла до адміністрації площа перекрита силовиками.
У Вітебську городяни зібралися біля Ратуші. Довгий ланцюг солідарності стояв уздовж вулиці Леніна. Люди тримали квіти, кульки, плакати з написами "Ми не народець. Ми – гордий народ", "Перемен требуют наши сердца".
У Гродно також тривають акції протесту. По місту пройшли ВДВшники з плакатами і розтяжками. Вони зібралися на площі Радянській та на вулиці Радянській і приєдналися до гродненців, які прийшли під будівлю міськвиконкому. На площі Леніна до 14.30 вже зібралося близько п'яти тисяч людей. Люди стоять з прапорами, кульками й квітами.
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Передісторія:
- Олександр Тарайковський загинув увечері 10 серпня в районі станції метро "Пушкінська" в Мінську під час жорстокого придушення мирних протестів. Тоді проти беззбройних громадян силовики застосовували гумові кулі, світлошумові гранати, сльозогінний газ, жорстоко били людей, навалюючись натовпом на одного.
- За версією МВС, Тарайковський загинув від вибуху у нього в руках невідомого вибухового пристрою. Однак очевидці заявили, що в руках у чоловіка нічого не вибухало, він прийшов на мирну акцію беззбройний.
- Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
- 14 серпня Центрвиборчком Білорусі оголосив остаточні підсумки виборів – у чинного президента Олександра Лукашенка 80% голосів, у Світлани Тихановської - 10%.