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У Мінську на місце загибелі активіста прийшли десятки тисяч людей

Субота, 15 серпня 2020, 15:49
У Мінську на місце загибелі активіста прийшли десятки тисяч людей
Tut.by

У Мінську десятки тисяч людей прийшли на місце загибелі активіста Олександра Тарайковського біля станції метро "Пушкінська".

Джерело: Tut.by

 
Всі фото Tut.by

Деталі: Родичі прощалися з Тарайковським у ритуальній залі на вулиці Ольшевського. Поховають активіста на Західному кладовищі Мінська.

Водночас десятки тисяч людей зібралися на місці загибелі Тарайковського біля станції метро "Пушкінська".

Люди тримають прапори Білорусі і квіти, деякі – плакати зі знімками побитих в ході акцій протесту.

 

Там організували стихійну виставку протестного мистецтва. Люди принесли фарби, олівці, фломастери і папір, на якому можуть малювати всі бажаючі.

 

Артисти Білоруської державної філармонії заспівали "Мыгутны божа" на акції солідарності.

Студенти БГУ з різних факультетів спочатку вишикувалися в ланцюг солідарності біля факультету міжнародних відносин в районі вокзалу, а потім вирушили до станції метро "Пушкінська".

Співробітники "Белавіа" вийшли на акцію солідарності до національного аеропорту "Мінськ".

Акції протесту проходять у суботу також в інших містах Білорусі.

У Бресті колона протестуючих прийшла до адміністрації міста і вимагає мера. Люди скандують "Рогачук, виходь!", прилегла до адміністрації площа перекрита силовиками.

У Вітебську городяни зібралися біля Ратуші. Довгий ланцюг солідарності стояв уздовж вулиці Леніна. Люди тримали квіти, кульки, плакати з написами "Ми не народець. Ми – гордий народ", "Перемен требуют наши сердца".

У Гродно також тривають акції протесту. По місту пройшли ВДВшники з плакатами і розтяжками. Вони зібралися на площі Радянській та на вулиці Радянській і приєдналися до гродненців, які прийшли під будівлю міськвиконкому. На площі Леніна до 14.30 вже зібралося близько п'яти тисяч людей. Люди стоять з прапорами, кульками й квітами.

Знати більше: Вічні 80%. 8 фактів про найскладніші (пере)вибори Лукашенка в Білорусі

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Передісторія:

  • Олександр Тарайковський загинув увечері 10 серпня в районі станції метро "Пушкінська" в Мінську під час жорстокого придушення мирних протестів. Тоді проти беззбройних громадян силовики застосовували гумові кулі, світлошумові гранати, сльозогінний газ, жорстоко били людей, навалюючись натовпом на одного.
  • За версією МВС, Тарайковський загинув від вибуху у нього в руках невідомого вибухового пристрою. Однак очевидці заявили, що в руках у чоловіка нічого не вибухало, він прийшов на мирну акцію беззбройний.
  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
  • 14 серпня Центрвиборчком Білорусі оголосив остаточні підсумки виборів – у чинного президента Олександра Лукашенка 80% голосів, у Світлани Тихановської - 10%.

Українська правда

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Теми: Білорусьакціївибори
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