В Минске на место гибели активиста пришли десятки тысяч людей
В Минске десятки тысяч людей пришли на место гибели активиста Александра Тарайковского возле станции метро "Пушкинская".
Источник: Tut.by
Детали: Родственники прощались с Тарайковским в ритуальном зале на улице Ольшевского. Похоронят активиста на Западном кладбище Минска.
В то же время, десятки тысяч людей собрались на месте гибели Тарайковского возле станции метро "Пушкинская".
Люди держат флаги Беларуси и цветы, некоторые — плакаты со снимками избитых в ходе протестных акций.
Там организовали стихийную выставку протестного искусства. Люди принесли краски, карандаши, фломастеры и бумагу, на которой могут рисовать все желающие.
Артисты Белорусской государственной филармонии спели "Мыгутны божа" на акции солидарности.
Студенты БГУ с разных факультетов сначала выстроились в цепь солидарности возле факультета международных отношений в районе вокзала, а потом отправились к станции метро "Пушкинская".
Сотрудники "Белавиа" вышли на акцию солидарности к национальному аэропорту "Минск".
Акции протеста проходят в субботу также в других городах Беларуси.
В Бресте колонна протестующих пришла к администрации города и требует мэра. Люди скандируют "Рогачук, выходи!", прилегающая к администрации площадь перекрыта силовиками.
В Витебске горожане собрались возле Ратуши. Длинная цепь солидарности стояла вдоль улицы Ленина. Люди держали цветы, шарики, плакаты с надписями "Мы не народец. Мы — гордый народ", "Перемен требуют наши сердца".
В Гродно также продолжаются акции протеста. По городу прошли ВДВшники с плакатами и растяжками. Они собрались на площади Советской и на улице Советской и присоединились к гродненцам, которые пришли под здание горисполкома. На площади Ленина к 14.30 уже собралось около пяти тысяч человек. Люди стоят с флагами, шариками цветами.
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Предыстория:
- Александр Тарайковский погиб вечером 10 августа в районе станции метро "Пушкинская" в Минске во время жестокого подавления мирных протестов. Тогда против безоружных граждан силовики применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ, жестоко избивали людей, наваливаясь толпой на одного.
- По версии МВД, Тарайковский погиб от взорвавшегося у него в руках неизвестного взрывного устройства. Однако очевидцы заявили, что в руках у мужчины ничего не взрывалось, он пришел на мирную акцию безоружный.
- После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
- Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги выборов – у действующего президента Александра Лукашенко 80% голосов, у Светланы Тихановской - 10%.