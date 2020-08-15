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В МЗС Білорусі відреагували на рішення ЄС про санкції

Субота, 15 серпня 2020, 16:03
В МЗС Білорусі відреагували на рішення ЄС про санкції

В МЗС Білорусі заявили, що запровадження нових санкції ЄС через події навколо виборів означатиме кінець політики блоку щодо країни. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це агентству БелаПАН повідомив офіційний представник МЗС Анатолій Глаз, коментуючи рішення Ради ЄС підготувати список санкцій білоруських чиновників.

"Тому ключове питання зараз - чи є у ЄС політика щодо Білорусі. У нас є", - сказав чиновник. 

За його словами, у зовнішній політиці Білорусі Європейський Союз є одним з пріоритетів. 

"Тому в будь-яких умовах, за будь-яких обставин ми налаштовані підтримувати спілкування і продовжувати нехай і складний, але діалог", - зазначив представник білоруського МЗС.

Нагадаємо, держави Європейського союзу погодилися не вважати чинними "результати" президентських виборів у Білорусі, повідомив у п’ятницю 14 серпня глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Глави МЗС ЄС також домовилися про підготовку санкційного рішення щодо Білорусі, а Єврокомісія підготує пропозицію для вирішення кризи в країні. 

Теми: БілорусьЄСсанкції
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