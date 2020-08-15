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В МИД Беларуси отреагировали на решение ЕС о санкциях

Суббота, 15 августа 2020, 16:03
В МИД Беларуси отреагировали на решение ЕС о санкциях

В МИД Беларуси заявили, что введение новых санкций ЕС из-за событий вокруг выборов будет означать конец политики блока относительно страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом агентству БелаПАН сообщил официальный представитель МИД Анатолий Глаз, комментируя решение Совета ЕС подготовить список санкций белорусских чиновников.

"Поэтому ключевой вопрос сейчас - есть ли у ЕС политика в отношении Беларуси. У нас есть", - сказал чиновник.

По его словам, во внешней политике Беларуси Европейский Союз является одним из приоритетов.

"Поэтому в любых условиях, при любых обстоятельствах мы настроены поддерживать общение и продолжать пусть и сложный, но диалог", - отметил представитель белорусского МИД.

Напомним, государства Европейского союза согласились не считать действующими "результаты" президентских выборов в Беларуси, сообщил в пятницу 14 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Главы МИД ЕС также договорились о подготовке санкционного решения о Беларуси, а Еврокомиссия подготовит предложение для разрешения кризиса в стране.

Темы: БеларусьЕСсанкции
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