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У небо над окупованим Кримом запустили великий український прапор

Субота, 15 серпня 2020, 16:37

Активісти за допомогою червоно-чорних повітряних кульок запустили український прапор у небо над окупованим Кримом.

Джерело: колишній політв'язень Володимир Балух у Facebook, репортаж 5 каналу

"Друзі! Побратими! Україно! Наш прапор вже над Кримом! Емоції Неймовірні! Зараз запускатимемо повітряну пошту з листівками! Разом ми сила, Україна переможе", - написав Балух.

Деталі: 25-метровий стяг запустили біля адмінкордону з окупованим півостровом – поруч з пунктом пропуску Чонгар.

Балух зазначив, що акція - це спільний поклик жителів Криму, що були змушені покинути територію, окуповану Росією.

 

"Люди наші там на окупованій території чекають від нас світлого посилу", - додав він.

Теми: окупаціяКримполітв'язні


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