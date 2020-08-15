Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У небо над окупованим Кримом запустили великий український прапор

Субота, 15 серпня 2020, 16:37
У небо над окупованим Кримом запустили великий український прапор

Активісти за допомогою червоно-чорних повітряних кульок запустили український прапор у небо над окупованим Кримом.

Джерело: колишній політв'язень Володимир Балух у Facebook, репортаж 5 каналу

"Друзі! Побратими! Україно! Наш прапор вже над Кримом! Емоції Неймовірні! Зараз запускатимемо повітряну пошту з листівками! Разом ми сила, Україна переможе", - написав Балух.

Деталі: 25-метровий стяг запустили біля адмінкордону з окупованим півостровом – поруч з пунктом пропуску Чонгар.

Балух зазначив, що акція - це спільний поклик жителів Криму, що були змушені покинути територію, окуповану Росією.

 

"Люди наші там на окупованій території чекають від нас світлого посилу", - додав він.

"Українська правда" у Threads

Теми: окупаціяКримполітв'язні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
окупація
На окупованому Запоріжжі ворог мінує критичну інфраструктуру – Федоров
Біля Мелітополя стався потужний вибух, імовірно на базі окупантів – мер
Генштаб: У Старобільську працівникам лікарні, які не взяли паспорти РФ, видали "картки резидентів"
Останні новини
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
Усі новини...
Реклама: