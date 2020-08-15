В небо над оккупированным Крымом запустили большой украинский флаг

Активисты с помощью красно-черных воздушных шаров запустили украинский флаг в небо над оккупированным Крымом.

Источник: бывший политзаключенный Владимир Балух в Facebook, репортаж 5 канала

"Друзья! Собратья! Украина! Наш флаг уже над Крымом! Эмоции невероятные! Сейчас будем запускать воздушную почту с открытками! Вместе мы сила, Украина победит", - написал Балух.

Детали: 25-метровый флаг запустили у админграницы с оккупированным полуостровом - рядом с пунктом пропуска Ченгар.

Балух отметил, что акция - это совместный порыв жителей Крыма, которые были вынуждены покинуть территорию, оккупированную Россией.

"Люди наши там на оккупированной территории ждут от нас светлого посыла", - добавил он.