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Офіційна Литва вже вважає Лукашенка "колишнім президентом Білорусі"

Субота, 15 серпня 2020, 17:31
Офіційна Литва вже вважає Лукашенка колишнім президентом Білорусі

Литовський міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс, коментуючи звернення Лукашенка до Путіна, назвав Александра Лукашенка "колишнім президентом Білорусі".

Таке формулювання Лінкявічюс використав у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Колишній президент Білорусі зараз просить Путіна про допомогу. Проти кого? Проти власних людей, що несуть квіти на вулиці? Це дійсно велика закордонна змова - жити в паралельному світі з готовністю пожертвувати всім", - написав Лінкявічюс.

Нагадаємо, 15 серпня Лукашенко заявив, що треба зв'язатися з президентом РФ Владіміром Путіним, оскільки ситуація в Білорусі містить елементи зовнішнього втручання і є загрозливою і для Росії. 

"Захист сьогодні Білорусі - це не менше, ніж захист всього нашого простору, Союзної держави, і приклад іншим. Якщо білоруси не витримають, покотиться ця хвиля туди", - заявив Лукашенко. 

На думку Лукашенка, проти Білорусі почалась агресія, організована з-за кордону, в тому числі з держав ЄС і з України.

Пізніше стало відомо про телефонну розмову Лукашенка з Путіним.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьЛукашенкоЛитвавибори
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