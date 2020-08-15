Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Офіційна Литва вже вважає Лукашенка "колишнім президентом Білорусі"

Субота, 15 серпня 2020, 17:31

Литовський міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс, коментуючи звернення Лукашенка до Путіна, назвав Александра Лукашенка "колишнім президентом Білорусі".

Таке формулювання Лінкявічюс використав у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Колишній президент Білорусі зараз просить Путіна про допомогу. Проти кого? Проти власних людей, що несуть квіти на вулиці? Це дійсно велика закордонна змова - жити в паралельному світі з готовністю пожертвувати всім", - написав Лінкявічюс.

Нагадаємо, 15 серпня Лукашенко заявив, що треба зв'язатися з президентом РФ Владіміром Путіним, оскільки ситуація в Білорусі містить елементи зовнішнього втручання і є загрозливою і для Росії. 

"Захист сьогодні Білорусі - це не менше, ніж захист всього нашого простору, Союзної держави, і приклад іншим. Якщо білоруси не витримають, покотиться ця хвиля туди", - заявив Лукашенко. 

На думку Лукашенка, проти Білорусі почалась агресія, організована з-за кордону, в тому числі з держав ЄС і з України.

Пізніше стало відомо про телефонну розмову Лукашенка з Путіним.

Теми: БілорусьЛукашенкоЛитвавибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

РФ розшукує засновника опозиційного білоруського телеграм-каналу Nexta

Офіційна Литва вже вважає Лукашенка "колишнім президентом Білорусі"

Відео, фотоУ небо над окупованим Кримом запустили великий український прапор

У Лукашенка планують втечу до Росії - Bloomberg

фото, відеоУ Мінську на місце загибелі активіста прийшли десятки тисяч людей

доповненоЛукашенко обговорив із Путіним врегулювання "проблем" у Білорусі

Усі новини...
Білорусь
Лукашенко відмовився від міжнародного посередництва
РФ розшукує засновника опозиційного білоруського телеграм-каналу Nexta
На Валерія Цепкала завели кримінальну справу про хабар
Останні новини
18:06
Лукашенко відмовився від міжнародного посередництва
17:58
РФ розшукує засновника опозиційного білоруського телеграм-каналу Nexta
17:37
"Інтерпайп" Пінчука: металобрухт "Укрзалізниці" дістається не металургам, а перекупникам
17:31
Офіційна Литва вже вважає Лукашенка "колишнім президентом Білорусі"
17:12
На Валерія Цепкала завели кримінальну справу про хабар
17:07
Коронавірус: на Рівненщині розгортатимуть лікарні другої хвилі
16:54
Помпео: США уважно стежать за ситуацією в Білорусі
16:37
Відео, фотоУ небо над окупованим Кримом запустили великий український прапор
16:08
Стало відомо, хто буде розробляти економічну стратегію України на 2030 рік
16:07
У Лукашенка планують втечу до Росії - Bloomberg
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!