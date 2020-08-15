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Официальная Литва уже считает Лукашенко "бывшим президентом Беларуси"

Суббота, 15 августа 2020, 17:31
Официальная Литва уже считает Лукашенко бывшим президентом Беларуси

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс, комментируя обращение Лукашенко к Путину, назвал Александра Лукашенко "бывшим президентом Беларуси".

Такую формулировку Линкявичюс использовал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Бывший президент Беларуси сейчас просит Путина о помощи. Против кого? Против собственных людей, несущих цветы на улицу? Это действительно большой зарубежный заговор - жить в параллельном мире с готовностью пожертвовать всем", - написал Линкявичюс.

Напомним, 15 августа Лукашенко заявил, что надо связаться с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку ситуация в Беларуси содержит элементы внешнего вмешательства и является угрожающей и для России.

"Защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда", - заявил Лукашенко.

По мнению Лукашенко, против Беларуси началась агрессия, организованная из-за рубежа, в том числе из государств ЕС и из Украины.

Позже стало известно о телефонном разговоре Лукашенко с Путиным.

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Темы: БеларусьЛукашенкоЛитвавиборы
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