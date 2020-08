Официальная Литва уже считает Лукашенко "бывшим президентом Беларуси"

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс, комментируя обращение Лукашенко к Путину, назвал Александра Лукашенко "бывшим президентом Беларуси".

Такую формулировку Линкявичюс использовал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Бывший президент Беларуси сейчас просит Путина о помощи. Против кого? Против собственных людей, несущих цветы на улицу? Это действительно большой зарубежный заговор - жить в параллельном мире с готовностью пожертвовать всем", - написал Линкявичюс.

Former president of #Belarus now asks Putin for help. Against whom? Against own people carrying flowers on the streets? It is really big foreign conspiracy to live in parallel world being ready to sacrifice everything.