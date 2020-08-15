Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Українських журналістів, затриманих у Мінську, евакуювали в Україну

Субота, 15 серпня 2020, 19:10

Журналісти та правозахисники Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв, затримані у Мінську за нібито причетність до "масових заворушень", перетнули білорусько-український кордон.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

Українців затримали в середу 12 серпня. Визволити їх із СІЗО вдалося лише 14 серпня, після тривалого тиску українського МЗС на білоруську владу.

"Рєуцький і Васильєв щойно перетнули кордон. Вони вже в Україні, а отже, вдома. Дякую команді Посольства України в Білорусі, яка успішно вирішила низку питань і забезпечила логістику", - повідомив Кулеба у твіттері.

Реуцький та Васильєв - серед щонайменш чотирьох громадян України, затриманих в Білорусі, про яких відомо дипломатам. Раніше заступник глави МЗС Євген Єнін повідомляв, що один із затриманих українців, сплатить штраф і після цього зможе повернутися додому. Він не уточнював, про кого з чотирьох йдеться.

Загалом за перші 4 дні протестів у Білорусі затримали близько 7 тисяч осіб. 

Теми: БілорусьЗМІ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоЗагибель активіста у Мінську: AP опублікувало момент поранення Тарайковського

РФ розшукує засновника опозиційного білоруського телеграм-каналу Nexta

Офіційна Литва вже вважає Лукашенка "колишнім президентом Білорусі"

Відео, фотоУ небо над окупованим Кримом запустили великий український прапор

У Лукашенка планують втечу до Росії - Bloomberg

фото, відеоУ Мінську на місце загибелі активіста прийшли десятки тисяч людей

Усі новини...
Білорусь
Загибель активіста у Мінську: AP опублікувало момент поранення Тарайковського
Лукашенко відмовився від міжнародного посередництва
РФ розшукує засновника опозиційного білоруського телеграм-каналу Nexta
Останні новини
20:01
фотоЗМІ дізналися, хто керував жорстоким розгоном демонстрантів у Мінську
19:24
У Франції проти Nestle подали позов через тонни загиблої риби
19:10
Українських журналістів, затриманих у Мінську, евакуювали в Україну
18:53
У Києві та двох областях зайняті понад 50% ліжок для пацієнтів з COVID-19
18:40
фотоЗагибель активіста у Мінську: AP опублікувало момент поранення Тарайковського
18:06
Лукашенко відмовився від міжнародного посередництва
17:58
РФ розшукує засновника опозиційного білоруського телеграм-каналу Nexta
17:37
"Інтерпайп" Пінчука: металобрухт "Укрзалізниці" дістається не металургам, а перекупникам
17:31
Офіційна Литва вже вважає Лукашенка "колишнім президентом Білорусі"
17:12
На Валерія Цепкала завели кримінальну справу про хабар
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!