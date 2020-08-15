Українських журналістів, затриманих у Мінську, евакуювали в Україну

Журналісти та правозахисники Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв, затримані у Мінську за нібито причетність до "масових заворушень", перетнули білорусько-український кордон.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

Українців затримали в середу 12 серпня. Визволити їх із СІЗО вдалося лише 14 серпня, після тривалого тиску українського МЗС на білоруську владу.

"Рєуцький і Васильєв щойно перетнули кордон. Вони вже в Україні, а отже, вдома. Дякую команді Посольства України в Білорусі, яка успішно вирішила низку питань і забезпечила логістику", - повідомив Кулеба у твіттері.

Реуцький та Васильєв - серед щонайменш чотирьох громадян України, затриманих в Білорусі, про яких відомо дипломатам. Раніше заступник глави МЗС Євген Єнін повідомляв, що один із затриманих українців, сплатить штраф і після цього зможе повернутися додому. Він не уточнював, про кого з чотирьох йдеться.

Загалом за перші 4 дні протестів у Білорусі затримали близько 7 тисяч осіб.