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Украинских журналистов, задержанных в Минске, эвакуировали в Украину

Суббота, 15 августа 2020, 19:10
Украинских журналистов, задержанных в Минске, эвакуировали в Украину

Журналисты и правозащитники Константин Реуцкий и Евгений Васильев, задержанные в Минске за якобы причастность к "массовым беспорядкам", пересекли белорусско-украинскую границу.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

Украинцев задержали в среду 12 августа. Освободить их из СИЗО удалось только 14 августа, после длительного давления украинского МИД на белорусские власти.

"Реуцкий и Васильев только что пересекли границу. Они уже в Украине, а значит, дома. Спасибо команде посольства Украины в Беларуси, которая успешно решила ряд вопросов и обеспечила логистику", - сообщил Кулеба в твиттере.

Реуцкий и Васильев входят в число как минимум четырех граждан Украины, задержанных в Беларуси, о которых известно дипломатам. Ранее заместитель главы МИД Евгений Енин сообщал, что один из  задержанных украинцев сегодня заплатит штраф и после этого сможет вернуться домой. Он не уточнил, о ком из четырех идет речь.

Всего за первые четыре дня протестов в Беларуси задержали около 7 тысяч человек.

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Темы: БеларусьСМИ
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