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Коронакриза: українська економіка почала відновлюватися – Шмигаль

Субота, 15 серпня 2020, 21:33
Коронакриза: українська економіка почала відновлюватися – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що економіка України почала відновлюватися в третьому кварталі.

Джерело: очільник уряду у Facebook

Пряма мова: "У третьому кварталі економіка України почала відновлюватися. На це, крім відновлення споживання, позитивно вплинув збір врожаю, який фактично перенесений з другого кварталу на третій через погодні умови. Також, згідно з прогнозами Мінекономіки, в наступні 3 роки ВВП зростатиме в середньому на понад 4% щорічно".

Деталі: Прем'єр-міністр додав, що ситуація з коронавірусом у світі спровокувала одну з найбільших економічних рецесій за останні 70 років: "Практично всі світові економіки показали стрімкий рівень падіння ВВП у другому кварталі".

Українська правда
Теми: економікаКабінет міністрівШмигаль
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