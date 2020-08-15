Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Коронакризис: украинская экономика начала восстанавливаться – Шмыгаль

Суббота, 15 августа 2020, 21:33

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что экономика Украины начала восстанавливаться в третьем квартале.

Источник: глава правительства в Facebook

Прямая речь: "В третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться. На это, помимо восстановления потребления, положительно повлиял сбор урожая, который фактически перенесен со второго квартала на третий из-за погодных условий. Также, согласно прогнозам Минэкономики, в последующие 3 года ВВП будет расти в среднем более чем на 4% ежегодно".

Детали: Премьер-министр добавил, что ситуация с коронавирусом в мире спровоцировала одну из крупнейших экономических рецессий за последние 70 лет: "Практически все мировые экономики показали стремительный уровень падения ВВП во втором квартале".

Темы: экономикаКабинет министровШмыгаль


powered by lun.ua
Главное сегодня

Протесты в Беларуси: Путин пообещал Лукашенко военную помощь

фотоСМИ узнали, кто руководил жестоким разгоном демонстрантов в Минске

фотоГибель активиста: AP опубликовало момент ранения Тарайковского

РФ разыскивает основателя оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta

Официальная Литва уже считает Лукашенко "бывшим президентом Беларуси"

видео, фотоВ небо над оккупированным Крымом запустили большой украинский флаг

Все новости...
экономика
"Интерпайп" Пинчука: металлолом "Укрзалызныци" достается не металлургам, а перекупщикам
Новости экономики 14 августа: начало рецессии, повышение "минималки", платежная система от Facebook
Нацбанк определил официальный курс гривни на 17 августа
Последние новости
21:33
Коронакризис: украинская экономика начала восстанавливаться – Шмыгаль
20:50
Протесты в Беларуси: Путин пообещал Лукашенко военную помощь
20:38
видеоШтаб ООС: 20 дней подряд среди военных боевых потерь и раненых нет
20:01
фотоСМИ узнали, кто руководил жестоким разгоном демонстрантов в Минске
19:24
фотоВо Франции против Nestle подали иск из-за тонны погибшей рыбы
19:10
Украинских журналистов, задержанных в Минске, эвакуировали в Украину
18:53
В Киеве и двух областях заняты более 50% коек для пациентов с COVID-19
18:40
фотоГибель активиста: AP опубликовало момент ранения Тарайковского
18:06
Лукашенко отказался от международного посредничества
17:58
РФ разыскивает основателя оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!