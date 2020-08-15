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Коронакризис: украинская экономика начала восстанавливаться – Шмыгаль

Суббота, 15 августа 2020, 21:33
Коронакризис: украинская экономика начала восстанавливаться – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что экономика Украины начала восстанавливаться в третьем квартале.

Источник: глава правительства в Facebook

Прямая речь: "В третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться. На это, помимо восстановления потребления, положительно повлиял сбор урожая, который фактически перенесен со второго квартала на третий из-за погодных условий. Также, согласно прогнозам Минэкономики, в последующие 3 года ВВП будет расти в среднем более чем на 4% ежегодно".

Детали: Премьер-министр добавил, что ситуация с коронавирусом в мире спровоцировала одну из крупнейших экономических рецессий за последние 70 лет: "Практически все мировые экономики показали стремительный уровень падения ВВП во втором квартале".

Темы: экономикаКабинет министровШмыгаль
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