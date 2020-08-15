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Шеф туристичного управління Ірландії пішов у відставку після відпочинку в Італії

Субота, 15 серпня 2020, 23:58

Голова туристичного управління Ірландії, колишній головний операційний директор Ryanair Майкл Коулі, пішов у відставку в суботу після поїздки в Італію.

Про це йдеться в публікації Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Коулі відвідав Італію всупереч поради уряду уникати несуттєвих поїздок за кордон.

Коулі зіткнувся із закликами опозиційних партій піти у відставку після того, як в суботу він підтвердив газеті Irish Independent, що їздив до Італії.

Коулі - перший високопоставлений чиновник в Ірландії, який пішов у відставку за порушення рекомендацій щодо коронавірусу.

У квітні головний лікар Шотландії подала у відставку після того, як проігнорувала власну рекомендацію залишатися вдома під час карантину.

Італія - одна з 10 країн в зеленому списку Ірландії. Це означає, що прибулі звідти в Ірландію не повинні проходити 14-денний карантин, який поширюється на мандрівників з інших держав.

Однак з моменту початку спалаху коронавірусу в Ірландії в лютому офіційні поради мандрівникам як і раніше полягають в тому, що слід уникати несуттєвих поїздок за кордон, і людям рекомендується відпочивати вдома, щоб підтримати сильно постраждалий туристичний сектор.

Failte Ireland, агентство з розвитку туризму Ірландії, виділяє додаткові кошти на розвиток внутрішнього туризму.

У заяві Коулі йдеться, що він вирішив піти у відставку, тому що не хотів, аби це питання відволікало від роботи Failte Ireland з відновлення ірландської туристичної індустрії.

Міністр туризму Кетрін Мартін сказала, що вона була розчарована, дізнавшись, що Коулі відпочивав в Італії.

"Українська правда" у Threads

Теми: туризмІрландіяІталія
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