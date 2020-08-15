Шеф туристического управления Ирландии ушел в отставку после отдыха в Италии

Председатель туристического управления Ирландии, бывший главный операционный директор Ryanair Майкл Коули, ушел в отставку в субботу после поездки в Италию.

Об этом говорится в публикации Reuters, сообщает "Европейская правда".

Коули посетил Италию вопреки советы правительства избегать несущественных поездок за границу.

Коули столкнулся с призывами оппозиционных партий уйти в отставку после того, как в субботу он подтвердил газете Irish Independent, что ездил в Италию.

Коули - первый высокопоставленный чиновник в Ирландии, который ушел в отставку за нарушение рекомендаций по коронавирусу.

В апреле главный врач Шотландии подал в отставку после того, как проигнорировала собственную рекомендацию оставаться дома во время карантина.

Италия - одна из 10 стран в зеленом списке Ирландии. Это означает, что прибывшие оттуда в Ирландию не должны проходить 14-дневный карантин, который распространяется на путешественников из других государств.

Однако с момента начала вспышки коронавируса в Ирландии в феврале официальные советы путешественникам по-прежнему заключаются в том, что следует избегать несущественных поездок за границу, и людям рекомендуется отдыхать дома, чтобы поддержать сильно пострадавший туристический сектор.

Failte Ireland, агентство по развитию туризма Ирландии, выделяет дополнительные средства на развитие внутреннего туризма.

В заявлении Коули говорится, что он решил уйти в отставку, потому что не хотел, чтобы этот вопрос отвлекал от работы Failte Ireland по восстановлению ирландской туристической индустрии.

Министр туризма Кэтрин Мартин сказала, что она была разочарована, узнав, что Коули отдыхал в Италии.