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Веломандрівник з Одеси підкорив вулкан висотою 6020 метрів

Неділя, 16 серпня 2020, 02:54
Веломандрівник з Одеси підкорив вулкан висотою 6020 метрів

Веломандрівник Руслан Верін, який у лютому цього року піднявся на найвищий вулкан Болівії, опублікував відео, яке зняв під час сходження на вершину.

Джерело: YouTube-канал Ruslan Verin

Деталі: Подорожуючи з найпівнічнішої до найпівденнішої точки Південної Америки веломандрівник з Одеси здійснив сходження на вулкан Утурунку, який є найвищою вершиною південно-західної Болівії. Українець припускає, що він перший в Європі, хто підкорив висоту понад 6000 метрів на велосипеді.

Після вдалого сходження на вулкан мандрівник продовжив подорож до найпівденнішої точки Південної Америки, але через урядові заборони низки країн, впровадженні після стрімкого поширення COVID-19, був змушений повернутися в Україну. Загалом Руслан Верін подолав на велосипеді вже понад 60 000 кілометрів.

Пряма мова: "6020 метрів над рівнем моря чекали мене зовсім поруч.

Ночівля в літній палатці на 6000 пройшла добре. Вранці прокинувся такий же втомлений як був ввечері. Схоже, що відпочинок на такій висоті явище умовне.

Макарони варив трохи довше, але вони приготувалися.

Хотів так само як і вчора, кількома частинами занести багаж і велосипед на пік. Але за звичкою склав намет, речі по сумках, а сумки на велосипед) і так почав штовхати велосипед вгору"

Микола Донєв, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірустуризм
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