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Велопутешественник из Одессы покорил вулкан высотой 6020 метров

Воскресенье, 16 августа 2020, 02:54
Велопутешественник из Одессы покорил вулкан высотой 6020 метров

Велопутешественник Руслан Верин, который в феврале этого года поднялся на самый высокий вулкан Боливии, опубликовал видео, которое снял во время восхождения на вершину.

Источник: YouTube-канал Ruslan Verin

Детали: Путешествуя с самой северной до самой южной точки Южной Америки велопутешественник из Одессы совершил восхождение на вулкан Утурунку, который является самой высокой вершиной юго-западной Боливии. Украинец предполагает, что он первый в Европе, кто покорил высоту более 6000 метров на велосипеде.

После удачного восхождения на вулкан путешественник продолжил путь к самой южной точке Южной Америки, но из-за правительственных запретов ряда стран, внедренных после стремительного распространения COVID-19, был вынужден вернутся в Украину. Всего Руслан Верин преодолел на велосипеде уже более 60 000 километров.

Прямая речь: "6020 метров над уровнем моря ждали меня совсем рядом. Ночёвка в летней палатке на 6000 прошла хорошо.

Утром проснулся такой же уставший как был вечером. Похоже что отдых на такой высоте явление условное.

Макароны варил немного дольше, но они приготовились.

Хотел так же как и вчера, несколькими частями занести багаж и велосипед на пик. Но по привычке сложил палатку, вещи по сумкам, а сумки на велосипед) и так начал толкать велосипед вверх".

Николай Донев, УП

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Темы: коронавирустуризм
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