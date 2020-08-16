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Трамп про помилування Сноудена: "Я подумаю про це"

Неділя, 16 серпня 2020, 05:00

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий подумати про те, щоб помилувати екс-співробітника ЦРУ Едварда Сноудена.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Трампа: "Я не дуже добре знаю цю історію, але подумаю про це. Можливо, мені потрібно буде почати розбиратися з цим питанням", —  сказав президент США відповідаючи на питання про те, чи готовий він помилувати колишнього співробітника ЦРУ і Агентства національної безпеки США.

Довідка: У 2013 році Сноуден передав ЗМІ дані про програми американських спецслужб про стеження по всьому світу. На батьківщині йому заочно пред'явили звинувачення в шпигунстві і викраденні держвласності. Сноуден спочатку втік з США в Гонконг, а потім в Росію.

Теми: ТрампСноуден


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