Трамп о помиловании Сноудена: "Я подумаю об этом"

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов подумать о том, чтобы помиловать экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Трампа: "Я не очень хорошо знаю эту историю, но подумаю об этом. Возможно, мне нужно будет начать разбираться с этим вопросом", — сказал президент США отвечая на вопрос о том, готов ли он помиловать находящегося в РФ бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности США.

Справка: В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем в Россию.