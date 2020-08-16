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Трамп о помиловании Сноудена: "Я подумаю об этом"

Воскресенье, 16 августа 2020, 05:36
Трамп о помиловании Сноудена: Я подумаю об этом

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов подумать о том, чтобы помиловать экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Трампа: "Я не очень хорошо знаю эту историю, но подумаю об этом. Возможно, мне нужно будет начать разбираться с этим вопросом", — сказал президент США отвечая на вопрос о том, готов ли он помиловать находящегося в РФ бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности США.

Справка: В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем в Россию.

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Темы: ТрампСноуден
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