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США розраховують на укладення нової ядерної угоди з Росією

Неділя, 16 серпня 2020, 08:24
США розраховують на укладення нової ядерної угоди з Росією
Маршалл Біллінгслі

Сполучені Штати можуть в першу чергу укласти нову угоду з питань ядерних стратегічних озброєнь з Росією, хоча загрозою, яку треба усунути "терміново", вважають Китай.

Джерело: спецпредставник США по контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі, якого цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Це, я думаю, дуже розумний підхід, особливо тому, що ми, можливо, зможемо домовитися з Росією про щось таке, що було б рамками, в які ми хотіли б, щоб увійшов і Китай".

Деталі: Він вважає, що підписання нового договору про стратегічні наступальні озброєння з Росією стане методом тиску на Китай, що є "термінової загрозою".

Біллінгслі зазначив, що "це гнучкий процес", і відійшов від вимоги, що має бути одночасно укладено угоду між Сполученими Штатами, Китаєм і Росією.

Він додав, що концепція полягає в тому, що можна вести двосторонні переговори, як між США і Росією, так і між Сполученими Штатами і Китаєм, доти, доки ці переговори в кінцевому підсумку увійдуть в тристоронні межі.

Біллінгслі додав, що Вашингтон має намір продовжити тиск на Пекін з метою привернути Китай до переговорів.

У той же час, керівник департаменту з контролю над озброєннями МЗС КНР Фу Цун, заявив раніше, що "якщо США скажуть, що вони готові спуститися на китайський ядерний рівень, Китай буде радий взяти участь у переговорах вже наступного дня", додавши, що "насправді ми знаємо, що цього не станеться".

Біллингслі заявляв напередодні, що делегація США на найближчих переговорах з РФ щодо стратегічної стабільності буде вкрай представницькою і націленою на серйозний діалог: "США направляють одну з найбільш представницьких делегацій за весь час. У неї увійшли багато впливових генералів і адмірали, а також співробітники Пентагону і міністерства енергетики".

За словами Біллінгслі, це показує, наскільки серйозно США ставляться до цих переговорів і додав: "Ми сподіваємося, що Росія поставиться до цього також, і перевіримо серйозність її намірів".

Теми: СШАРосіяКитайзброя
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