США рассчитывают на заключение нового ядерного соглашения с Россией

Соединенные Штаты могут в первую очередь заключить новое соглашение по вопросам ядерных стратегических вооружений с Россией, хотя угрозой, которую надо устранить "срочно", считают Китай.

Источник: спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, которого цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Это, я думаю, очень разумный подход, особенно потому, что мы, возможно, сможем договориться с Россией о чем-то таком, что было бы рамками, в которые мы хотели бы, чтобы вошел и Китай".

Детали: Он считает, что подписание нового договора по стратегическим наступательным вооружениям с Россией станет методом давления на "являющийся срочной угрозой" Китай.

Биллингсли отметил, что "это гибкий процесс", и отошел от требования, что должно быть одновременно заключено соглашение между Соединенными Штатами, Китаем и Россией.

Он добавил, что концепция заключается в том, что можно вести двусторонние переговоры, как между США и Россией, так и между Соединенными Штатами и Китаем, до тех пор, пока эти переговоры в конечном итоге войдут в трехсторонние рамки.

Биллингсли добавил, что Вашингтон намерен продолжить давление на Пекин с целью привлечь Китай к переговорам.

В то же время, руководитель департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун, заявил ранее, что "если США скажут, что они готовы спуститься на китайский ядерный уровень, Китай будет рад принять участие в переговорах уже на следующий день", добавив, что "на самом деле мы знаем, что этого не произойдет".

Как сообщалось, Биллингсли заявил накануне, что делегация США на ближайших переговорах с РФ по стратегической стабильности будет крайне представительной и нацеленной на серьезный диалог: "США направляют одну из самых представительных делегаций за все время. В нее вошли многие влиятельные генералы и адмиралы, а также сотрудники Пентагона и министерства энергетики".

По словам Биллингсли, это показывает, насколько серьезно США относятся к этим переговорам и добавил: "Мы надеемся, что Россия отнесется к этому также, и проверим серьезность ее намерений".