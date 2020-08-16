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Помер молодший брат президента США Роберт Трамп

Неділя, 16 серпня 2020, 08:41
Помер молодший брат президента США Роберт Трамп

Помер молодший брат президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Роберт, йому було 72 роки.

Джерело: Дональд Трамп у заяві, що опублікована на сайті Білого дому

Деталі: Американський лідер не уточнив причину смерті брата, однак зазначив, що був з ним у гарних відносинах.

Пряма мова: "З важким серцем я повідомляю, що сьогодні ввечері мирно помер мій чудовий брат Роберт. Він був не просто моїм братом, він був моїм найкращим другом.

Його дуже не вистачатиме. Пам'ять про нього назавжди залишиться у моєму серці. Роберт, я люблю тебе. Спочивай з миром".

 
Дональд Трамп в дитинстві (крайній ліворуч) з Робертом (крайній праворуч), Фредом, Елізабет та Меріенн

 
Дональд Трамп з братом Робертом (лыворуч)

Фото: Diane Bondaress/AP

Нагадаємо: Роберт Трамп раніше працював на свого старшого брата на посаді високопоставленого керівника в Trump Organization.

У п'ятницю ЗМІ повідомляли, що Роберта Трампа госпіталізували в Нью-Йорку з "серйозним діагнозом".

Українська правда

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Теми: ТрампСША
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