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Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Воскресенье, 16 августа 2020, 08:41
Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Умер младший брат президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Роберт, ему было 72 года.

Источник: Дональд Трамп в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома

Детали: Американский лидер не уточнил причину смерти брата, однако отметил, что был с ним в хороших отношениях.

Прямая речь: "С тяжелым сердцем я сообщаю, что сегодня вечером мирно умер мой замечательный брат Роберт. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом.

Его будет очень не хватать. Память о нем навсегда останется в моем сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром".

 
Дональд Трамп в детстве (крайний слева) с Робертом (крайний справа), Фредом, Элизабет и Мэриэнн
Дональд Трамп с братом Робертом (слева)
Дональд Трамп с братом Робертом (слева)
Фото: Diane Bondaress/AP

Напомним: Роберт Трамп ранее работал на своего старшего брата в должности высокопоставленного руководителя в Trump Organization.

В пятницу СМИ сообщали, что Роберта Трампа госпитализировали в Нью-Йорке с "серьезным диагнозом".

Украинская правда

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Темы: ТрампСША
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