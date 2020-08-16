Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Умер младший брат президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Роберт, ему было 72 года.

Источник: Дональд Трамп в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома

Детали: Американский лидер не уточнил причину смерти брата, однако отметил, что был с ним в хороших отношениях.

Прямая речь: "С тяжелым сердцем я сообщаю, что сегодня вечером мирно умер мой замечательный брат Роберт. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом.

Его будет очень не хватать. Память о нем навсегда останется в моем сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром".

Дональд Трамп в детстве (крайний слева) с Робертом (крайний справа), Фредом, Элизабет и Мэриэнн

Дональд Трамп с братом Робертом (слева) Фото: Diane Bondaress/AP

Напомним: Роберт Трамп ранее работал на своего старшего брата в должности высокопоставленного руководителя в Trump Organization.

В пятницу СМИ сообщали, что Роберта Трампа госпитализировали в Нью-Йорке с "серьезным диагнозом".