Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Воскресенье, 16 августа 2020, 08:41

Умер младший брат президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Роберт, ему было 72 года.

Источник: Дональд Трамп в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома

Детали: Американский лидер не уточнил причину смерти брата, однако отметил, что был с ним в хороших отношениях.

Прямая речь: "С тяжелым сердцем я сообщаю, что сегодня вечером мирно умер мой замечательный брат Роберт. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом.

Его будет очень не хватать. Память о нем навсегда останется в моем сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром".

 
Дональд Трамп в детстве (крайний слева) с Робертом (крайний справа), Фредом, Элизабет и Мэриэнн
Дональд Трамп с братом Робертом (слева)
Дональд Трамп с братом Робертом (слева)
Фото: Diane Bondaress/AP

Напомним: Роберт Трамп ранее работал на своего старшего брата в должности высокопоставленного руководителя в Trump Organization.

В пятницу СМИ сообщали, что Роберта Трампа госпитализировали в Нью-Йорке с "серьезным диагнозом".

Украинская правда
Темы: ТрампСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

Коронавирус: за сутки обнаружили еще 1637 зараженных

фотоУмер младший брат президента США Роберт Трамп

Украина приняла мягкое заявление по Беларуси и не решилась на непризнание выборов

Протесты в Беларуси: Путин пообещал Лукашенко военную помощь

фотоСМИ узнали, кто руководил жестоким разгоном демонстрантов в Минске

видео, фотоГибель активиста: AP опубликовало момент ранения Тарайковского

Все новости...
Трамп
Трамп о помиловании Сноудена: "Я подумаю об этом"
Трамп дал компании ByteDance еще немного времени для продажи TikTok "кому-нибудь"
Трамп хотел бы пригласить Путина на саммит G7
Последние новости
08:55
Коронавирус: за сутки обнаружили еще 1637 зараженных
08:41
фотоУмер младший брат президента США Роберт Трамп
08:24
США рассчитывают на заключение нового ядерного соглашения с Россией
08:00
Главные новости субботы и ночи: Путин пообещал режиму Лукашенко помощь, мягкое заявление МИД Украины по РБ
07:05
ООС: На всех участках фронта наблюдается тишина
05:36
Трамп о помиловании Сноудена: "Я подумаю об этом"
04:33
В 152 странах за минувшие сутки зарегистрировали сотни тысяч заражений COVID-19
04:02
Супругу экс-претендента в президенты Беларуси удерживают на российско-украинской границе
02:54
ВидеоВелопутешественник из Одессы покорил вулкан высотой 6020 метров
02:30
В Черновицкой области четвертый день подряд фиксируют антирекорд COVID-19
Все новости...